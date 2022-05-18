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18:34 (мск), источник: ТАСС

В Тбилиси надеются, НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Грузии

Премьер Грузии поблагодарил генсека НАТО за его личный вклад в дело сближения республики с военно-политическим блоком.

Источник: Reuters

ТБИЛИСИ, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Брюсселе выразили надежду, что Североатлантический альянс продолжит оказывать республике политическую и практическую поддержку. Об этом в среду сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках рабочего визита в Брюсселе встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в его резиденции. <…> На встрече стороны выразили надежду, что прогресс Грузии и ее стремление должным образом будут оценены в последующих решениях [Североатлантического] альянса, как с точки зрения политической поддержки страны, так и с точки зрения усиления практических возможностей», — сказано в сообщении.

Гарибашвили и Столтенберг обсудили и подготовительные вопросы к саммиту НАТО, который состоится в конце июня в Мадриде. Ключевым вопросом повестки дня была и ситуация на Украине. Премьер Грузии поблагодарил генсека НАТО за его личный вклад в дело сближения республики с военно-политическим блоком, добавили в пресс-службе грузинского правительства.

Гарибашвили находится в Брюсселе с рабочим визитом с понедельника. Ранее в среду на сайте НАТО появилась информация об отмене встречи со Столтенбергом, однако позже сторонам все-таки удалось провести переговоры. Грузинский премьер также встретился с главой Евросовета Шарлем Мишелем, председателем Европарламента Робертой Метсолой и с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи. Гарибашвили планирует встретиться и с главой европейской внешнеполитической службы Жозепом Боррелем.

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