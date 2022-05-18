Захарова указала на разницу ситуаций при вступлении в НАТО Финляндии и Украины

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на различия ситуаций при потенциальном членстве в Североатлантическом альянсе Украины и вхождении в соответствующий блок Финляндии.
Комментируя по просьбе финской журналистки в среду на брифинге российские подходы к членству в НАТО Украины и Финляндии, дипломат отметила, что «любое расширение НАТО имеет влияние и значение с точки зрения глобальной международной и, в частности, европейской безопасности». При этом Захарова отметила определенную «разницу ситуаций» при потенциальном членстве в НАТО Украины и вхождении в соответствующий блок Финляндии.
«Я не знаю [примеров], что на территории Финляндии [по аналогии с Украиной] есть националистические батальоны в огромном количестве, — продолжила она. — Что на территории Финляндии развернуты десятки биологических лабораторий Пентагона, в которых проводились эксперименты с опасными патогенами».
Как подчеркнула Захарова, в Финляндии, в отличие от Украины, не наблюдается и накачка вооружением, поставляемым как по контракту, так и без в зону вооруженного конфликта. «Это просто краткий обзор того, что отличает Финляндию от Украины последнего десятилетия, — добавила дипломат. — Ситуация на Украине развивались по драматическому сценарию в связи с грубейшим вмешательством Вашингтона».
Ранее в среду послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО.