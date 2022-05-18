Президент Хорватии выступил против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО

«Я готов к обвинениям, если они последуют. Я уже заявлял, что хорваты в Боснии для меня важнее, чем вся российско-финская граница», — сказал президент.
Он отметил, что отказ Хорватии ратифицировать соглашение обратит внимание международного сообщества на хорватские интересы в Боснии и Герцеговине, заявив, что это единственный способ решить проблему прав хорватов в этой стране.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
До этого Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет «местом, где будет много представителей террористов». Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей «Рабочей партии Курдистана» и FETO, но получила отказ.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.