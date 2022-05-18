18 мая, источник: Коммерсантъ
Бывшего президента Молдавии Додона заподозрили в коррупции
Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело против бывшего президента Игоря Додона. Его подозревают в коррупции. Додон отрицает обвинения.
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«Исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу распорядился начать уголовное преследование из-за видеозаписей, появившихся в публичном пространстве летом 2020 года», — сказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Видеозаписи были сделаны в 2019 году и уже были поводом для расследования. Видео было записано скрытой камерой, на ней тогда лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк пытался передать господину Додону, тогда действующему президенту, черный пакет.
Игорь Додон к нему не прикасался, но сказал: «Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу, потому что завтра у меня в пять часов вылет. В понедельник он должен выплатить зарплаты».
Антикоррупционная прокуратура ранее не выявила преступления, а суд Кишинева отказал в возбуждении дела. На этой неделе Апелляционная палата Кишинева отменила решение нижестоящей инстанции.
Леонид Уварчев