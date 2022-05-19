Подросток из Колумбии установил рекорд по сбору кубика Рубика Рекордсмен тренировался во время карантина
Фоторепортажи
16Праздничный салют в честь Дня Победы
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
06:54 (мск), источник: ТАСС

Антонов: неграмотные макроэкономические шаги Запада привели к продовольственному кризису

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Неграмотные макроэкономические шаги Запада подорвали продовольственную безопасность в мире, проблемы в этой сфере начались задолго до начала военной спецоперации на Украине. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

Источник: РИА "Новости"

«Продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19. Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине», — приводит его слова пресс-служба посольства в своем Telegram-канале.

Антонов добавил, что обострение продовольственного кризиса произошло после волны «односторонних и нелегитимных антироссийских санкций, которые подорвали доверие к западным правительствам ввиду непредсказуемости их действий, а также нарушили цепочки поставок и создали сбои международных финансовых потоков».

В связи с этим он отметил, что «заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство», так как «на ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах».

При этом глава российского диппредставительства отметил, что «Россия остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров».

Ранее в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество не сможет полностью разрешить проблему продовольственного кризиса без российских и белорусских удобрений, а также без украинского зерна и подчеркнул, что «российские продукты и удобрения должны иметь полный и неограниченный доступ на мировые рынки».

Во время загрузки произошла ошибка.
 По легенде, на создание этого чуда инженерной мысли Шухова вдохновила уборщица
Работы над будущим бомбардировщиком велись в предельно напряженном ритме, люди практически не имели выходных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь