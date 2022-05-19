Антонов: неграмотные макроэкономические шаги Запада привели к продовольственному кризису

«Продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19. Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине», — приводит его слова пресс-служба посольства в своем Telegram-канале.
Антонов добавил, что обострение продовольственного кризиса произошло после волны «односторонних и нелегитимных антироссийских санкций, которые подорвали доверие к западным правительствам ввиду непредсказуемости их действий, а также нарушили цепочки поставок и создали сбои международных финансовых потоков».
В связи с этим он отметил, что «заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство», так как «на ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах».
При этом глава российского диппредставительства отметил, что «Россия остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров».
Ранее в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество не сможет полностью разрешить проблему продовольственного кризиса без российских и белорусских удобрений, а также без украинского зерна и подчеркнул, что «российские продукты и удобрения должны иметь полный и неограниченный доступ на мировые рынки».