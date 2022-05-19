В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи

Согласно пояснительной записке, целями движения станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.
Президент России Владимир Путин может возглавить наблюдательный совет нового российского движения, говорится в документе.
«Наблюдательный совет движения возглавляет президент Российской Федерации. Состав наблюдательного совета движения утверждается и изменяется президентом Российской Федерации. Члены наблюдательного совета движения вправе совмещать членство в наблюдательном совете движения с замещением государственной должности РФ или должности федеральной государственной службы», — говорится в законопроекте.
Участниками российского детского движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Участие в движении будет добровольным с учетом равенства всех участников. Согласно документу, наставниками движения не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.
«Большая перемена» сможет участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.