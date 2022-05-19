В бразильских отложениях обнаружили древнейшую песочную осу Ученые отнесли ее к новому роду и виду
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
12:48 (мск), источник: Известия

В МИДе заявили о готовности России вернуться к переговорам с Украиной

Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому. Об этом в четверг, 19 мая, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Источник: Reuters

«Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили наши украинские партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно», — ответил дипломат на вопрос журналистов.

17 мая Руденко заявил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса с Россией. При этом он отметил, что в настоящее время переговоры не продолжаются. Он также добавил, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило. Дипломат отметил, что Украина пытается размыть уже достигнутые в ходе переговоров с Россией договоренности.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию».

11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что переговорный процесс России и Украины шел весьма вяло и нерезультативно. 6 мая в МИД России заявили, что российско-украинские переговоры находятся в стагнации.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они продлились около трех часов. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии — 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры проводились в видеоформате.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спецоперация на Украине
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь