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16:44 (мск), источник: © РИА Новости

Буш-младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш — младший в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, подтвердил, что на Украине работали американские биолаборатории.

Источник: © РИА Новости

В частности, в беседе «Владимир Зеленский» выражает благодарность США и говорит, что украинцы смогли сохранить их наследие: биолаборатории, которые финансировали американцы. На что Буш ответил: «Да».

После этого пранкеры сказали, что Киеву удалось эвакуировать биолобаратории в безопасное место, «так что русские ничего <…> не получили». Буш вновь ответил утвердительно.

Пранк представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Бушем-младшим Вован и Лексус пообещали презентовать в новом выпуске программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.

В ходе военной спецоперации российское Минобороны получило документы, свидетельствующие, что на Украине формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США.

После начала боевых действий все необходимое из них вывезли. Специалисты военного ведомства побывали в двух лабораториях в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов.

В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В частности, в биолабораториях велись работы с возбудителями различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.

В России создана парламентская комиссия по расследованию этой деятельности.

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