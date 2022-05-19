Буш-младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине

В частности, в беседе «Владимир Зеленский» выражает благодарность США и говорит, что украинцы смогли сохранить их наследие: биолаборатории, которые финансировали американцы. На что Буш ответил: «Да».
После этого пранкеры сказали, что Киеву удалось эвакуировать биолобаратории в безопасное место, «так что русские ничего <…> не получили». Буш вновь ответил утвердительно.
Пранк представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Бушем-младшим Вован и Лексус пообещали презентовать в новом выпуске программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.
После начала боевых действий все необходимое из них вывезли. Специалисты военного ведомства побывали в двух лабораториях в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов.
В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В частности, в биолабораториях велись работы с возбудителями различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.
В России создана парламентская комиссия по расследованию этой деятельности.