Медведев: на Западе дают задний ход санкциям, когда речь идет о важных для них вещах

«Странам — импортерам нашей пшеницы и других продуктов питания придется без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк», — отметил Медведев, подчеркнув, что в таком печальном положении вещей на Западе «сами виноваты».
«Теперь похоже, что Запад дает задний ход. Еще раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идет о жизненно важных вещах. О поставках энергоресурсов для того, чтобы отопить дома. О еде, чтобы накормить людей. О миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно», — написал зампред Совбеза.
По его словам, такой спокойной жизни мешают и санкции, и расширение НАТО, «и кутерьма с расчетами по долгам, платежами и прочим», а «больше всего мешает собственный космический кретинизм».
Он отметил, что говорил на эту тему ранее в четверг с президентом Намибии Хаге Гейнгобом. «Наши африканские друзья это, кстати, понимают. И понимают, что богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели. И чтобы принуждать подсанкционных пациентов к правильному поведению под угрозой голодных бунтов», — заметил замглавы СБ РФ. Он добавил, что «американцы с европейцами ведь без еды не останутся, хоть и втридорога», но «заплатят эти три цены именно рядовые европейцы, а не власть предержащие».