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22:01 (мск), источник: ТАСС

Медведев: на Западе дают задний ход санкциям, когда речь идет о важных для них вещах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Запад дает задний ход в вопросах санкций, когда они начинают мешать нормальной жизни собственного населения. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Странам — импортерам нашей пшеницы и других продуктов питания придется без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк», — отметил Медведев, подчеркнув, что в таком печальном положении вещей на Западе «сами виноваты».

«Теперь похоже, что Запад дает задний ход. Еще раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идет о жизненно важных вещах. О поставках энергоресурсов для того, чтобы отопить дома. О еде, чтобы накормить людей. О миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно», — написал зампред Совбеза.

По его словам, такой спокойной жизни мешают и санкции, и расширение НАТО, «и кутерьма с расчетами по долгам, платежами и прочим», а «больше всего мешает собственный космический кретинизм».

Значит, пора слушать не трубный голос советчиков из-за океана, а здравый смысл. Это полезнее во всех отношениях.

Дмитрий Медведев
зампред Совбеза РФ

Он отметил, что говорил на эту тему ранее в четверг с президентом Намибии Хаге Гейнгобом. «Наши африканские друзья это, кстати, понимают. И понимают, что богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели. И чтобы принуждать подсанкционных пациентов к правильному поведению под угрозой голодных бунтов», — заметил замглавы СБ РФ. Он добавил, что «американцы с европейцами ведь без еды не останутся, хоть и втридорога», но «заплатят эти три цены именно рядовые европейцы, а не власть предержащие».

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