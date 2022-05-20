04:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Латвия заявила, что обойдется без российского газа
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что его страна будет обходиться без российского газа. Его поставки в страны Балтии прекратились с апреля.
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«Мы планируем возвести станции (снабжения. — “Ъ”) газом и обходиться без российского газа», — рассказал министр телеканалу Al Jazeera (перевод по «РИА Новости»). Он призвал «как можно скорее» закончить военную операцию на Украине.
В ответ на российскую военную операцию страны Запада ввели уже несколько пакетов санкций против РФ. Владимир Путин из-за этого поручил с апреля перевести оплату за российский газ для «недружественных» стран в рубли. Латвийская Latvijas Gaze объясняла, что остановила закупки российского газа из-за его дороговизны. По данным Bloomberg, 10 европейских стран, в том числе Латвия, требовали объяснений об оплате за газ в рублях.
Лаура Кеффер