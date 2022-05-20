Глава ЕК объяснила, от чего зависят сроки вступления Украины в ЕС

Глава ЕК отметила, что обычно на вступление в Евросоюз уходит несколько лет с начала подачи заявки, также «требуется некоторое время», чтобы хотя бы стать кандидатом на вступление.
«Хотела бы подчеркнуть, что очень многое зависит от самой Украины — от того, как ей удастся восстановиться после окончания этой войны, в чём мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведёт необходимые экономические преобразования», — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она предложила поставить оказание помощи Украине в зависимость от готовности Киева к реформам.
Как сообщал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский заполнил вторую часть анкеты на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.