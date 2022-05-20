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05:26 (мск), источник: Life.ru

Глава ЕК объяснила, от чего зависят сроки вступления Украины в ЕС

Срок вступления Украины в состав Европейского союза будет во многом зависеть от неё самой — об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В эфире немецкого телеканала ZDF она объяснила, на какие критерии Брюссель будет смотреть.

Источник: AFP 2022

Глава ЕК отметила, что обычно на вступление в Евросоюз уходит несколько лет с начала подачи заявки, также «требуется некоторое время», чтобы хотя бы стать кандидатом на вступление.

«Хотела бы подчеркнуть, что очень многое зависит от самой Украины — от того, как ей удастся восстановиться после окончания этой войны, в чём мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведёт необходимые экономические преобразования», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она предложила поставить оказание помощи Украине в зависимость от готовности Киева к реформам.

Как сообщал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский заполнил вторую часть анкеты на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.

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