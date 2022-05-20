США не считают нарушением санкций покупку российской нефти Китаем

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что Китай стремится пополнить свои стратегические запасы дешевой российской нефтью. Салливана во время брифинга попросили прокомментировать эту информацию. Он уточнил, что США «видели заявления на этот счет, но пока не видели соответствующих действий».
«Мы ввели запрет на поставки российской нефти в Соединенные Штаты, но мы не вводили рестрикции на продажу российской нефти в другие страны, поэтому, когда другие страны закупают российскую нефть, это не противоречит санкциям, которые мы ввели», — пояснил помощник президента США (цитата по ТАСС).
В Минэнерго США, однако, уклонились от конкретного ответа на вопрос, грозят ли покупателям российской нефти санкции. «Администрация США будет принимать решения на этот счет… Я знаю, что это не исключается», — сказала министр энергетики Дженнифер Грэнхолм (цитата по Reuters).
Западные страны стали отказываться от российской нефти на фоне санкций, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию на Украине. Шестой пакет санкций Евросоюза предполагает эмбарго на российскую нефть, но из-за несогласия ряда стран согласовать его пока не удалось. По данным Bloomberg, с начала года доходы России от продажи нефти выросли на 50%.