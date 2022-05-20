11:27 (мск), источник: © РИА Новости
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
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По данным исследования, 76% респондентов заявили о доверии президенту, 15% опрошенных выбрали вариант ответа «скорее не доверяю» главе государства, еще 9% затруднились ответить.
По мнению 79% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 12% россиян. Затруднились ответить на вопрос 10%.
Опрос «ФОМнибус» проведен