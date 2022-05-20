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11:27 (мск), источник: © РИА Новости

Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Источник: © РИА Новости

По данным исследования, 76% респондентов заявили о доверии президенту, 15% опрошенных выбрали вариант ответа «скорее не доверяю» главе государства, еще 9% затруднились ответить.

По мнению 79% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 12% россиян. Затруднились ответить на вопрос 10%.

Опрос «ФОМнибус» проведен 13—15 мая среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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