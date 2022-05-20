В странах Европы выявили случаи заражения обезьяньей оспойРечь идет примерно о 60 пациентах
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
12Полное затмение кровавой суперлуны
12:17 (мск), источник: © РИА Новости

Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Два офицера Росгвардии удостоены звания Героя России за подвиги в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил медаль «Золотая звезда» полковнику Александру Белоглазову и полковнику полиции Андрею Фроленкову.

«Офицеры Росгвардии удостоены звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Торжественная церемония награждения прошла в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что начальник центра специального назначения «Витязь» Белоглазов грамотно организовал действия подразделений спецназа на опасном направлении, в результате чего все поставленные задачи были выполнены. Кроме того, он проявил личное мужество и отвагу в боевой обстановке, занимая удобные для ведения огня, но опасные для жизни позиции.

Замкомандира отряда ОМОН Росгвардии Фроленков командовал подразделением, которое захватило стратегически важный объект, не допустив при этом человеческих жертв и необратимых последствий. Благодаря действиям офицера объект был взят под контроль без единого выстрела.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс
Француз вернулся с Украины и обратился к Макрону из-за боевиков 'Азова'
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь