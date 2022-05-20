Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине

Отмечается, что директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил медаль «Золотая звезда» полковнику Александру Белоглазову и полковнику полиции Андрею Фроленкову.
«Офицеры Росгвардии удостоены звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Торжественная церемония награждения прошла в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что начальник центра специального назначения «Витязь» Белоглазов грамотно организовал действия подразделений спецназа на опасном направлении, в результате чего все поставленные задачи были выполнены. Кроме того, он проявил личное мужество и отвагу в боевой обстановке, занимая удобные для ведения огня, но опасные для жизни позиции.
Замкомандира отряда ОМОН Росгвардии Фроленков командовал подразделением, которое захватило стратегически важный объект, не допустив при этом человеческих жертв и необратимых последствий. Благодаря действиям офицера объект был взят под контроль без единого выстрела.