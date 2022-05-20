На Украине создавали электронную систему биоразведки, заявила Яровая

«Мы видим, как на Украине фактически поэтапно, шаг за шагом создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО. Мы с полной уверенностью можем говорить о том, что до начала спецоперации военно-биологическая деятельность США на Украине проводилась на системной и плановой основе», — заявила Яровая на заседании комиссии, ее слова приводит пресс-служба Госдумы.
По ее словам, США создают глобальную систему биоразведки, при этом Пентагоном и разведсообществом США активно реализуются проекты по внедрению электронных систем биоразведки.
«Вся собираемая информация направлялась в Национальный центр медицинской разведки Минобороны США», — отметила Яровая.
Также она обратила внимание на значительное увеличение числа американских лабораторий высокого и максимального уровня биобезопасности, это говорит о том, что проводятся исследования с особо опасными патогенами.
Этому содействует и американское законодательство, подчеркнула Яровая. Она напомнила, что в 2017 году США объявили об отмене трехлетнего моратория на финансирование и проведение таких исследований.
При этом на территории самих США фиксировались разного рода происшествия, связанные с утечками опасных патогенов, сообщила Яровая.
«Сегодня мы можем констатировать, что биолаборатории на Украине — это даже не набросок и не эскиз, это всего лишь одно из звеньев в цепочке опасной военно-биологической деятельности США, которая угрожает без преувеличения всему человечеству. Сегодня мир — это единое жизненное пространство, в котором любая опасная деятельность одного субъекта может иметь необратимые последствия для всех стран и всех государств», — заявила зампред Думы.