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12:22 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине создавали электронную систему биоразведки, заявила Яровая

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На Украине поэтапно создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО, заявила зампред Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая.

Источник: © РИА Новости

«Мы видим, как на Украине фактически поэтапно, шаг за шагом создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО. Мы с полной уверенностью можем говорить о том, что до начала спецоперации военно-биологическая деятельность США на Украине проводилась на системной и плановой основе», — заявила Яровая на заседании комиссии, ее слова приводит пресс-служба Госдумы.

По ее словам, США создают глобальную систему биоразведки, при этом Пентагоном и разведсообществом США активно реализуются проекты по внедрению электронных систем биоразведки.

«Вся собираемая информация направлялась в Национальный центр медицинской разведки Минобороны США», — отметила Яровая.

Также она обратила внимание на значительное увеличение числа американских лабораторий высокого и максимального уровня биобезопасности, это говорит о том, что проводятся исследования с особо опасными патогенами.

По ее словам, такая деятельность США дает основания говорить о том, что «под видом защитных программ американцы активно ведут поиск новых патогенов, а также проводят эксперименты по управлению и усилению пандемических свойств патогенов».

Этому содействует и американское законодательство, подчеркнула Яровая. Она напомнила, что в 2017 году США объявили об отмене трехлетнего моратория на финансирование и проведение таких исследований.

При этом на территории самих США фиксировались разного рода происшествия, связанные с утечками опасных патогенов, сообщила Яровая.

«Сегодня мы можем констатировать, что биолаборатории на Украине — это даже не набросок и не эскиз, это всего лишь одно из звеньев в цепочке опасной военно-биологической деятельности США, которая угрожает без преувеличения всему человечеству. Сегодня мир — это единое жизненное пространство, в котором любая опасная деятельность одного субъекта может иметь необратимые последствия для всех стран и всех государств», — заявила зампред Думы.

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