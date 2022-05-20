Россия усилит Западный военный округ в ответ на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО

«Кроме того, заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи — Финляндия и Швеция. Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряжённость. Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», — сказал министр на коллегии Минобороны РФ.
Он сообщил, что за последние 8 лет число полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась с 3 до 45 в год, а в Балтийское море регулярно заходят американские корабли с управляемым ракетным оружием. Также министр отметил, что сейчас проводится серия учений «Защитник Европы» с участием до 40 тыс. военнослужащих из 30 стран НАТО.
Главной особенностью их маневров Сергей Шойгу назвал переброску из США на Европейский континент полноценной дивизии, а также развертывание группировки войск на трех стратегических направлениях: Арктическом, Западном и Юго-Западном.
По словам министра, Минобороны РФ планирует рассмотреть проект программы оснащения до 2030 года Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота комплексами с беспилотными летательными аппаратами средней и большой дальности.
«Беспилотные летательные аппараты активно применяются Вооруженными силами для решения широкого спектра задач. За последние 10 лет интенсивность их полетов возросла в семь раз, годовой налет — в 23 раза», — заявил Шойгу.
12 мая МИД РФ предупредил, что если Финляндия, которая имеет протяженную границу с Россией, вступит в НАТО, Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического характера. При этом Хельсинки заявил, что вопрос о размещении ядерного оружия или постоянных баз НАТО на территории страны «не стоит на повестке дня».
Финляндия и Швеция уже передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление в блок. Напомним, что против их членства в альянсе активно выступает Турция, которая считает две эти страны «очагом терроризма».