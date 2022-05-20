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13:49 (мск), источник: РБК

Посол Украины допустил вступление страны в НАТО после окончания конфликта

Украина все еще может вступить в НАТО и внести вклад в защиту стран альянса «за счет своей сильной армии», заявил украинский посол в Германии Мельник. После этого он вновь обвинил Шольца в отсутствии поставок тяжелого вооружения.

Источник: Reuters

Украина может стать членом НАТО не в разгар военного конфликта, но, возможно, сразу после его окончания. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью RND.

На вопрос журналиста, что для Украины будет означать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Мельник ответил, что это будет «хорошей новостью». Он выразил надежду, что это увеличит шансы Украины быстро стать членом альянса.

«Я думаю, что это [членство Украины в НАТО] может произойти быстрее, чем некоторые думают», — отметил Мельник. По его словам, Киев показал, что может внести вклад в защиту стран НАТО «за счет своей сильной армии».

В то же время украинский посол поделился, что у Киева складывается впечатление, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение.

«Он, похоже, не готов наконец осуществить историческое решение о тяжелом оружии, хотя по этому вопросу есть решение немецкого парламента, которое было принято три недели назад», — подчеркнул Мельник.

Это выглядит так, будто Берлин ждет, пока не наступит перемирие, когда больше не нужно будет принимать «смелых решений», добавил он. Посол Украины также заявил, что-то, что Олаф Шольц пока не планирует посетить Киев, «беспокоит и раздражает» украинскую сторону.

В начале марта Мельник назвал немецкого канцлера «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как тот назвал препятствием для своего визита в Киев отказ властей Украины принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

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