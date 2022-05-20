Мединский назвал недостойными комментариев заявления Подоляка

Он обратил внимание, что высказывания о «максимально жестком освобождении» Херсонской и Запорожской областей, о том, что жителям Донбасса надо забыть слово «русские», были сделаны «не просто главным официальным спикером Киева и “всея Украины” (в России даже нет аналогов его функции со “сверхполномочиями” по информполитике), но и назначенным Указом Владимира Зеленского членом “группы переговорщиков” по подготовке договора об урегулировании ситуации на Украине». «Без комментариев», — отметил Мединский в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее Подоляк призвал, чтобы жители Харьковской области и Донбасса забыли слово «русские». Более того, он выступил за физическое уничтожение властей Донецкой и Луганской народных республик, а также пообещал расправы над населением Херсонской области и Запорожья, которые перешли под контроль российских военных.