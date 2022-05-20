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16:08 (мск), источник: РБК

Лавров заявил, что опасения насчет планов Запада на Украине подтвердились

Военная операция России на Украине подтвердила опасения о планах Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Мали Абдулаем Диопом. Трансляция шла во «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

Военная операция России на Украине подтвердила опасения о планах Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Мали Абдулаем Диопом. Трансляция шла во «ВКонтакте».

«Все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются», — сказал он.

Лавров также отметил, что военные действия направлены на то, чтобы не допустить создания прямых угроз России на Украине, и эта задача будет выполнена.

Министр подчеркнул, что России несимпатичны попытки Евросоюза доминировать в мире, а также разработка стратегий для развития регионов вокруг России.

Я уже не говорю о том, насколько глубоко европейцы проникли на Украину. У нас не возникало к ним никаких претензий в отношении того, что они орудуют достаточно свободно прямо под боком у России.

Сергей Лавров
министр иностранных дел

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Генассамблея ООН осудила действия российских властей, потребовала прекратить огонь и вывести войска.

Сначала Кремль называл целями военных действий «денацификацию» и «демилитаризацию» страны, а также требовал от Киева отказаться от вступления в НАТО. Позже российские ведомства не раз стали заявлять о доказательствах работы американских военных биолабораторий на Украине.

Госдепартамент и Пентагон опровергали эту информацию. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он — «президент адекватной страны», где нет лабораторий по разработке оружия массового поражения.

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