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20:53 (мск), источник: ТАСС

Берлускони: Европа должна убедить Украину принять предложения РФ по урегулированию

РИМ, 20 мая. /ТАСС/. Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони выразил в пятницу мнение, что Европа должна убедить Киев принять требования России для урегулирования украинского кризиса.

Источник: AP 2022

«Необходимо как можно скорее достичь мира <…>. Я считаю, что Европа должна объединить усилия, чтобы выдвинуть мирное предложение для [президента РФ Владимира] Путина и украинцев, попытавшись убедить украинцев принять вопросы Путина», — приводит его слова агентство ANSA.

Кроме того, Берлускони критически высказался в адрес Великобритании и НАТО за их высказывания, не способствующие достижению мира.

Ранее 85-летний политик заявил, что «ни в Европе, ни в мире» нет лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал ООН и партнерам по Группе семи предложение по мирному урегулированию на Украине, предполагающее прекращение огня, а также договор по «оспариваемым территориям» и общее многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе. Итальянский дипломатический источник сказал ТАСС, что это предложение находится на первоначальной стадии обсуждения и может лечь в основу переговорного процесса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может предметно прокомментировать предлагаемый Италией план, поскольку его детали пока не известны Кремлю. Он подчеркнул, что «приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию [ситуации на Украине], никто не отвергает такие искренние усилия».

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