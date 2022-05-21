Байден снял Кирби с должности пресс-секретаря Пентагона

«Джон понимает сложности внешней и оборонной политики США, и он будет умело представлять администрацию по важным вопросам национальной безопасности», — говорится в заявлении Байдена.
Белый дом заявил, что Кирби будет координировать усилия страны по «разъяснению политики США и выступать в качестве высокопоставленного представителя администрации по соответствующим вопросам, “в том числе, при необходимости, на трибуне Белого дома”», пишет The New York Times.
Бывший представитель Пентагона будет работать вместе с новым пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер, которая 16 мая сменила на посту Джен Псаки. Его непосредственным начальником станет Джейк Салливан, советник американского президента по национальной безопасности.
Джон Кирби — ветеран правительственного блока по связям с общественностью, контр-адмирал ВМС в отставке. Он был зачислен в Военно-морской флот в 1986 году и прослужил почти три десятилетия до выхода в отставку в 2015-м. В том же году он перешел из Пентагона в Государственный департамент, где тесно сотрудничал с госсекретарем Джоном Ф. Керри во время переговоров по иранской ядерной программе и в течение последних двух лет администрации Барака Обамы.
«Я очень благодарен президенту Байдену за его доверие ко мне и министру обороны Остину за его огромную поддержку и руководство в течение последних 18 месяцев», — говорится в заявлении Кирби.
Издание отметило необычность назначения бывшего военного офицера на столь высокую должность в команде по связям с общественностью Белого дома. На это представители администрации заявили, что президент Байден восхищается способностью Кирби разъяснять общественности американскую политику национальной безопасности.
16 мая пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая 13 мая официально завершила деятельность в должности, сменила Карин Жан-Пьер.
18 мая комитет сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Бриджит Бринк в качестве посла страны на Украине. Пост посла США в Киеве остается свободным с мая 2019 года, когда занимавшая его Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.