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07:31 (мск), источник: ТАСС

Клишас: выплаты по уже вынесенным решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Законопроект, устанавливающий, что принятые после 16 марта 2022 года постановления ЕСПЧ не подлежат исполнению в РФ, будет дополнен поправкой, по которой выплаты по уже вынесенным решениям будут производиться только в рублях. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Источник: РИА "Новости"

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о “разводе” с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», — написал сенатор, отметив, что такие поправки будут подготовлены ко второму чтению.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 18 мая. Согласно документу, постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в Российской Федерации. При этом, согласно инициативе, вплоть до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года.

Российская Федерация уведомила генерального секретаря Совета Европы о выходе из СЕ на основании статьи 7 устава организации, в которой предусмотрено, что любой член Совета Европы может выйти из его состава при наличии официального уведомления. 15 марта Россия начала процесс выхода из организации.

Как напомнил ранее другой автор законопроекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в тот же день Комитет министров Совета Европы принял резолюцию об исключении России из состава организации в соответствии со статьей 8 устава СЕ («Грубое нарушение положений устава Совета Европы») и, применив формально-принудительный механизм, прекратил членство России в организации в одностороннем порядке.

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