13:29 (мск), источник: © РИА Новости
Володин рассказал о законопроектах в приоритетной повестке Госдумы
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Десять законопроектов находятся в приоритетной повестке Госдумы, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
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«Двадцать третьего мая, в понедельник, эти инициативы будут рассмотрены Советом Думы и вынесены для обсуждения в рамках пленарных заседаний», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Так, по словам парламентария, один из законопроектов позволит стабилизировать цены.
«Предлагается упростить торговлю товарами из списка параллельного импорта. Например, использование товарных знаков на такой продукции не будет нарушением», — отметил он.
Другой законопроект, как рассказал Володин, направлен на поддержку предпринимателей — предлагаемые поправки облегчат ответственность для тех, кто впервые совершил административное правонарушение в сфере предпринимательства, штраф может быть заменен предупреждением.
Также в перечне приоритетных для рассмотрения инициатив спикер Госдумы упомянул о законопроекте о бесплатном двухразовом питании детей-инвалидов, об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования, о прозрачном целевом наборе в вузы, о запрете водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси.
Кроме того, по его словам, на Совете Думы рассмотрят законопроекты об обеспечении работодателями иностранных высококвалифицированных специалистов во время их работы в России медицинской страховкой, о снятии необходимости на предоставление документов на льготу по капремонту, о сохранении этнокультурного наследия, а также поправку о госзакупках у единого поставщика.