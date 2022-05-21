Зеленский раскрыл численность украинской армии

«Вот вы видите результат работы 700 тыс. людей, которые воюют…» — сказал он в ходе интервью на канале «Украина 24».
Именно это стало причиной подписания в начале февраля указа об увеличении численности армии, подчеркнул он.
Кроме того, украинский лидер заявил, что российские силы перед началом спецоперации перебросили войска в Крым, Белоруссию и на другие направления и «на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы».
18 апреля Минобороны РФ опубликовало списки погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса украинских военных и наемников. По данным министерства, на тот момент реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составили 23 367 человек.
15 апреля Зеленский заявил, что численность украинских войск в Донбассе составляет 44 тыс. солдат. Он пояснил, что этот регион Украина считает главным местом боев.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.