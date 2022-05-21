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16:25 (мск), источник: Известия

Зеленский раскрыл численность украинской армии

Численность украинской армии составляет 700 тысяч человек. Об этом в субботу, 21 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, они дислоцированы по всей территории страны.

Источник: Reuters

«Вот вы видите результат работы 700 тыс. людей, которые воюют…» — сказал он в ходе интервью на канале «Украина 24».

Зеленский пояснил, что Украине требуется армия, значительно превышающая по численности прежние 250−260 тыс. человек.

Именно это стало причиной подписания в начале февраля указа об увеличении численности армии, подчеркнул он.

Кроме того, украинский лидер заявил, что российские силы перед началом спецоперации перебросили войска в Крым, Белоруссию и на другие направления и «на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы».

18 апреля Минобороны РФ опубликовало списки погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса украинских военных и наемников. По данным министерства, на тот момент реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составили 23 367 человек.

15 апреля Зеленский заявил, что численность украинских войск в Донбассе составляет 44 тыс. солдат. Он пояснил, что этот регион Украина считает главным местом боев.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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