В Финляндии заявили, что не собираются менять нормы права из-за Турции

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Агентство Блумберг писало, что Турция за одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.
Согласно газете Sabah, Турция также собирается потребовать от Стокгольма и Хельсинки ускорить процедуру экстрадиции разыскиваемых членов запрещенных на ее территории организаций, а также перестать поддерживать «любые действия против безопасности Турции».
«Что касается пунктов относительно наших норм права, Турция должна понять, что мы не можем согласиться (поменять их — ред.) в политическом ключе. Невинных людей не экстрадируют в другую страну, особенно если существует риск того, что их посадят в тюрьму или безосновательно осудят», — сказал Ванханен общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.