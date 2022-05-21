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21:11 (мск), источник: © РИА Новости

В Москве изучат возможность обмена «азовцев» на Медведчука, заявил Слуцкий

ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков «Азова» на украинского политика Виктора Медведчука (против них в России возбуждено уголовное дело).

Источник: © РИА Новости

«В том что касается обмена — мы изучим вопрос. Не именно мы, а те кто имеет в Москве полномочия изучать и принимать решения в отношении инициативы обмены Медведчука на азовцев», — сказал Слуцкий.

Относительно всего переговорного процесса с Украиной он напомнил, что главным комментатором от Москвы является руководитель переговорной команды Владимир Мединский, и всем необходимо быть очень осторожными с «весьма тонкой и деликатной тканью дипломатии».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом.

Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.

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