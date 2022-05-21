МО РФ: почти 19 тыс. человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки

«Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 873 человека, в том числе 2 282 ребенка», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.
По словам Мизинцева, всего с начала специальной военной операции в Россию эвакуированы уже 1 396 798 человек, из них 234 762 ребенка.
Пять гуманитарных акций проходят сегодня в Запорожской и Харьковской областях Украины, а также в Донецкой Народной Республике. Жителям передается 290 т гуманитарной помощи. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«21 мая 2022 г. проводится пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, в Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 290 т предметов первой необходимости и продуктов питания», — сказал глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине Мизинцев.
Он уточнил, что всего федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами РФ, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи, а на пунктах сбора подготовлено более 24,5 тыс. т гуманитарной помощи.
Мизинцев дополнил, что общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России» собрала более 1 тыс. т продуктов питания и лекарственных препаратов для отправки российским солдатам.
«Общероссийской общественно-государственной организацией “Союз женщин России” в рамках проведения акции в поддержку участников специальной военной операции “Посылка солдату. Zащитникам с любовью” собрано более 1 тыс. т продуктов питания, предметов первой необходимости и индивидуальных подарков», — заявил Мизинцев.
Почти 100 обращений с просьбами об эвакуации из Украины в Россию, ДНР, ЛНР или подконтрольные ВС РФ территории Украины поступило за прошедшие сутки на горячую линию межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, а также в органы власти и общественные организации. Об этом сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«За прошедшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 97 обращений с просьбами об эвакуации на территории России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей». — сказал Мизинцев.
Он уточнил, что всего в базе 2 756 325 таких обращений из 2 136 населенных пунктов Украины.