В странах Европы выявили случаи заражения обезьяньей оспойРечь идет примерно о 60 пациентах
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
22:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Пушилин рассказал об иностранцах среди взятых в плен с «Азовстали»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что, по предварительной информации, среди взятых в плен из завода «Азовсталь» в Мариуполе есть иностранцы. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Помимо этого, глава ДНР заявил о том, что шесть украинских военных погибли при попытке взорвать склады с боеприпасами перед сдачей в плен.

Ранее Пушилин высказался о полном освобождении территории «Азовстали». «Закончилась эпопея с “Азовсталью”, с теми военными преступниками, которые находились на “Азовстали” и на руках которых кровь многих и многих гражданских лиц, не только жителей Мариуполя», — заявил он.

Минобороны России сообщило об освобождении «Азовстали» 20 мая. По данным ведомства, подземные сооружения, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. В общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины, заблокированных на территории комбината.

 Оценена вероятность появления оспы обезьян в России
Стала известна судьба меню «Макдоналдс» под новым брендом
Спецоперация на Украине
МО РФ: почти 19 тыс. человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь