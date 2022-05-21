Пушилин рассказал об иностранцах среди взятых в плен с «Азовстали»

Помимо этого, глава ДНР заявил о том, что шесть украинских военных погибли при попытке взорвать склады с боеприпасами перед сдачей в плен.
Ранее Пушилин высказался о полном освобождении территории «Азовстали». «Закончилась эпопея с “Азовсталью”, с теми военными преступниками, которые находились на “Азовстали” и на руках которых кровь многих и многих гражданских лиц, не только жителей Мариуполя», — заявил он.
Минобороны России сообщило об освобождении «Азовстали» 20 мая. По данным ведомства, подземные сооружения, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. В общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины, заблокированных на территории комбината.