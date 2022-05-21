Der Spiegel: Шольц призвал Шрёдера покинуть все посты в российских компаниях

«Мы принимаем к сведению, что это произошло c одним (постом), но должны последовать и другие», — сказал господин Шольц. По данным издания, канцлер подчеркнул, что господин Шрёдер «остается один на один со своей позицией».
Герхард Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 год. С 2017 года он возглавлял совет директоров «Роснефти». Он также является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток-2», был выдвинут в в совет директоров «Газпрома».
Ранее Европарламент проголосовал за заморозку активов господина Шрёдера из-за его работы «Роснефти», которая попала под санкции ЕС после начала российской военной операции на Украине. Бундестаг также сообщал, что теперь «бывшие члены федерального правительства должны будут лишиться переходного пособия или пенсии, если они нанесут значительный ущерб своей должности или репутации Федеративной Республики Германии, защищая интересы иностранного государства».