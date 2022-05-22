00:07 (мск), источник: Life.ru
NBC узнал об одновременной работе компании McKinsey на Ростех и Пентагон
В самой компании не видят конфликта интересов в недавней деятельности в России и контрактами для американских федеральных ведомств.
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Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно сотрудничала с Ростехом и выполняла контракты для Пентагона. Об этом сообщил телеканал NBC.
В своём расследовании канал утверждает, что также заказы делались и для разведывательного сообщества. При этом ранее работой американской фирмы заинтересовались в Конгрессе США в связи с её сотрудничеством с госкомпаниями Китая.
В самой компании никаких проблем в таковых действиях не видят. Менеджмент утверждает, что всё происходит в рамках законодательного поля.
«Наша прошлая работа для подрядчиков Ростеха не касалась систем вооружений. Данная деятельность заключалась в коммерческих и операционных вопросах, по которым мы консультируем клиентов на регулярной основе во всем мире. Например, сотрудничество с одной из дочерних компаний касалось автобусов системы общественного транспорта», — пояснил представитель компании Нил Грейс.
А ранее Лайф писал, что ASUS рассматривает возможность эвакуации бизнеса из России. Компания будет заботиться о своей репутации, заявила министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа, комментируя призывы Украины прекратить отношения с РФ.