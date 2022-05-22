Жительница Германии пересела на лошадь из-за цен на бензин Настоящие лошадиные силы в действии
Фоторепортажи
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
00:07 (мск), источник: Life.ru

NBC узнал об одновременной работе компании McKinsey на Ростех и Пентагон

В самой компании не видят конфликта интересов в недавней деятельности в России и контрактами для американских федеральных ведомств.

Источник: Reuters

Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно сотрудничала с Ростехом и выполняла контракты для Пентагона. Об этом сообщил телеканал NBC.

В своём расследовании канал утверждает, что также заказы делались и для разведывательного сообщества. При этом ранее работой американской фирмы заинтересовались в Конгрессе США в связи с её сотрудничеством с госкомпаниями Китая.

В самой компании никаких проблем в таковых действиях не видят. Менеджмент утверждает, что всё происходит в рамках законодательного поля.

«Наша прошлая работа для подрядчиков Ростеха не касалась систем вооружений. Данная деятельность заключалась в коммерческих и операционных вопросах, по которым мы консультируем клиентов на регулярной основе во всем мире. Например, сотрудничество с одной из дочерних компаний касалось автобусов системы общественного транспорта», — пояснил представитель компании Нил Грейс.

А ранее Лайф писал, что ASUS рассматривает возможность эвакуации бизнеса из России. Компания будет заботиться о своей репутации, заявила министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа, комментируя призывы Украины прекратить отношения с РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Западная пресса начинает признавать победу России и готовит некий "мирный
Как Renault построила автозавод для Минобороны СССР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь