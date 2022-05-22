05:24 (мск), источник: ТАСС
Глава Комитета начштабов ВС США заявил, что риск конфликта между мировыми державами возрос
Марк Милли отметил, что Соединенные Штаты вступают в мир, который становится более нестабильным.
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НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил в субботу, что риск серьезного конфликта между великими державами возрос.
«Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Россией и Китаем. Каждая из этих [стран] располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах», — утверждал Милли, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт.
«США вступают в мир, который становится более нестабильным. Мир, в который вы выпускаетесь, имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами, — считает он. — Этот потенциал растет, а не снижается».
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.