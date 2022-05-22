Глава Минфина ФРГ высказался против конфискации собственности россиян в пользу Украины

«Страны, в основе устройства которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности. Связанные с конфискацией сложности крайне велики», — признал министр, добавив, что российских бизнесменов следует убеждать «внести лепту в выплату репараций Украине на добровольной основе».
«По этому поводу необходимо провести политическую дискуссию, в которой я хотел бы принять участие», — сказал министр.
В пятницу Линднер информировал, что на состоявшейся в тот же день в Германии встрече министров финансов Группы семи (G7) поднималась тема конфискации российских госактивов.
В интервью Financial Times глава Минфина ФРГ высказался против выпуска общеевропейских долговых обязательств с целью привлечения дополнительных средств на оказание помощи Украине в восстановлении страны. По его словам, программа «ЕC нового поколения» (Next Generation EU), предусматривающая выпуск облигаций для пополнения фонда восстановления экономики Евросоюза после пандемии COVID-19, была «разовым решением», Германия «не поддерживает идею повторного выпуска общих долговых обязательств».
Как уточнил он, для оказания финансовой помощи Киеву страны ЕС используют другие инструменты, «основанные на национальных гарантиях».
Он призвал европейских партнеров следовать примеру Германии, не пользоваться возможностью отступать от правил, регулирующих размеры государственного долга и дефицита бюджета стран — членов Евросоюза, и стремиться к сокращению госдолга, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.