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15:16 (мск), источник: ТАСС

Глава Минфина ФРГ высказался против конфискации собственности россиян в пользу Украины

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Германия открыта к предложениям Евросоюза (ЕС) об изъятии российских государственных активов в пользу Украины, однако считает слишком серьезными сложности, которыми чревата конфискация собственности подпавших под западные санкции россиян. Об этом сообщил в опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

Источник: Reuters

«Страны, в основе устройства которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности. Связанные с конфискацией сложности крайне велики», — признал министр, добавив, что российских бизнесменов следует убеждать «внести лепту в выплату репараций Украине на добровольной основе».

«По этому поводу необходимо провести политическую дискуссию, в которой я хотел бы принять участие», — сказал министр.

В пятницу Линднер информировал, что на состоявшейся в тот же день в Германии встрече министров финансов Группы семи (G7) поднималась тема конфискации российских госактивов.

По его словам, этот вопрос может касаться «государственного имущества, но не частной собственности».

В интервью Financial Times глава Минфина ФРГ высказался против выпуска общеевропейских долговых обязательств с целью привлечения дополнительных средств на оказание помощи Украине в восстановлении страны. По его словам, программа «ЕC нового поколения» (Next Generation EU), предусматривающая выпуск облигаций для пополнения фонда восстановления экономики Евросоюза после пандемии COVID-19, была «разовым решением», Германия «не поддерживает идею повторного выпуска общих долговых обязательств».

Как уточнил он, для оказания финансовой помощи Киеву страны ЕС используют другие инструменты, «основанные на национальных гарантиях».

Министр предупредил о «реальной угрозе стагфляции», которая требует срочных действий от членов G7 и ЕС.

Он призвал европейских партнеров следовать примеру Германии, не пользоваться возможностью отступать от правил, регулирующих размеры государственного долга и дефицита бюджета стран — членов Евросоюза, и стремиться к сокращению госдолга, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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