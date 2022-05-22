В МИД Франции допустили, что вступление Украины в ЕС займет до 20 лет

«Нужно быть честными Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два года, это будет неправдой Вероятно, это займет 15 или 20 лет», — сказал он, напомнив, что это «очень долгий процесс».
Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 мая также предупредил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет или даже десятилетий.
О том, что «короткого пути» для вступления в Евросоюз не бывает, говорил и канцлер Германии Олаф Шольц 19 мая. Он согласился с Макроном, что процесс вступления Украины в ЕС может растянуться на годы.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь подчеркнул, что Киев хочет получить полноценный статус страны — кандидата в члены Евросоюза.
«Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине», — отметил Кулеба.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила внести поправки в договоры ЕС и при необходимости отказаться от единого голосования 27 стран-членов по ключевым вопросам. Она также заявила, что Евросоюз поддерживает стремление Украины вступить в союз.
Так, восемь стран ЕС — Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения — поддержали идею ускоренного вступления Украины в союз.
Тем не менее министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что быстрое вступление Украины в Европейский союз невозможно.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против вступления Украины в ЕС и призвал найти другие способы усилить сотрудничество Брюсселя и Киева.
Украина заключила соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Отказ подписать его стоил власти президенту Виктору Януковичу. В 2019 году в Конституции Украины было закреплено стремление страны в Евросоюз.
В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в союз, а в середине апреля передал заполненную анкету-опросник главе представительства ЕС на Украине Матти Маасикасу.
Вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина допустила, что Украина может получить статус кандидата в члены ЕС к июню этого года.