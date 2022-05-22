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22:44 (мск), источник: Life.ru

Новая глава МИД Франции обсудила с Блинкеном вопросы НАТО и Украины

Кроме того, были затронуты ключевые темы предстоящего саммита в Мадриде и имплементация договорённостей о введении глобального налога на прибыль транснациональных корпораций.

Источник: AFP 2022

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с новоназначенной главой МИД Франции Катрин Колонна поддержку Украины и вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

«Госсекретарь и министр иностранных дел Колонна согласились с необходимостью продолжения решительной поддержки Украины», — говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

Также в ходе разговора были затронуты возможные шаги США и Франции для поддержки вступления в Евросоюз стран, отвечающих критериям членства. Блинкен и Колонна коснулись и вопросов по НАТО. В частности, они обговорили поддержку заявок Швеции и Финляндии, а также подняли ключевые темы предстоящего саммита в Мадриде и имплементации договорённостей о введении глобального налога на прибыль транснациональных корпораций.

Собеседники пришли к единому мнению по поводу необходимости реагирования на экстренные потребности в продовольствии и продовольственной безопасности миллионов людей, оказавшихся в уязвимой ситуации по всему миру.

Кстати, ранее Блинкен назвал одну из целей США в противостоянии России на Украине. По его словам, Вашингтон пытается сделать так, чтобы у Киева был «эффективный потенциал, позволяющий обеспечивать сдерживание и самооборону».

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