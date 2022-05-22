Боррель призвал ЕС взять на себя ответственность за свою безопасность

По мнению главы евродипломатии, ЕС должен создать собственные европейские вооруженные силы.
«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра и которые будут стремиться наращивать возможности и силы», — предложил Боррель.
Ранее Боррель отказал России в праве определять условия мира с Украиной. Он считает, что условия, по которым между Россией и Украиной будет заключен мир, должен определять Киев, а не Москва.