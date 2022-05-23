Путин и Лукашенко обсудят в Сочи интеграцию и актуальную международную повестку

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, «планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что об этом новом двустороннем контакте Путин и Лукашенко договорились в Москве 16 мая во время юбилейного саммита ОДКБ. В тот день они провели краткую беседу после саммита и договорились о скорой полноформатной встрече.
Как заявлял сам президент Белоруссии, который заранее — еще 20 мая — отправился в Россию, на встрече с Путиным он намерен обсудить в том числе углубление белорусско-российского взаимодействия по вопросам импортозамещения в условиях западных санкций. В целом предполагается, что в повестке дня президентов весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, ход выполнения правительствами двух стран ранее данных поручений.
В Минске полагают, что среди комплекса вопросов двусторонней повестки основной упор будет сделан на торгово-экономической составляющей белорусско-российского взаимодействия, проблемах региональной безопасности.
В последнее время в Белоруссии активно на всех уровнях, в том числе на президентском и правительственном, обсуждается тема импортозамещения. Минск рассчитывает таким образом не только попытаться решить проблему недостающих из-за западных санкций товаров, но получить возможность участия в российских программах импортозамещения.
На недавней встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным Александр Лукашенко отметил, что он и Путин «уже посмотрели, какие программы надо реализовать, посчитали, сколько на это уйдет денежных средств». По словам белорусского президента, правительствам Белоруссии и России уже были даны поручения по данной тематике и главы государств собираются на предстоящей встрече обсудить, как эти поручения выполняются. При этом одним из важных направлений импортозамещения в обоих государствах на сегодняшний день Лукашенко, в частности, считает производство полупроводников и другой инновационной продукции.
Безопасность и вооружение
Вопросы обеспечения безопасности волнуют сегодня Минск не меньше, чем санкционное давление со стороны Запада. Масштабные учения НАТО в Польше и странах Балтии с участием большого контингента американских войск подталкивают белорусское руководство к усилению мер безопасности. Кроме того, на южном направлении со стороны Украины белорусские военные также видят риски и угрозы.
В этой связи в последнее время из уст белорусского руководства звучит тема обеспечения армии страны современным вооружением. С одной стороны, в Минске рассчитывают на помощь Москвы в разработке новых образцов продукции, в частности в сфере ракетостроения. С другой стороны, Белоруссия хотела бы иметь у себя на вооружении российские средства ПВО, в частности ЗРК С-400, а также ракетные комплексы «Искандер».
Накануне встречи в Сочи Лукашенко сообщил, что Белоруссия купила у РФ «нужное количество “Искандеров” и С-400». Подробности сделки не разглашаются. Скорее всего, стороны договорились оставить в Белоруссии С-400 и «Искандеры», которые были задействованы на учениях «Союзная решимость — 2022».