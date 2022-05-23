Армения и Азербайджан продолжат переговоры о мире, заявил глава Евросовета

Мишель выступал по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.
«Лидеры договорились продолжить переговоры по будущему мирному договору, который будет регулировать отношения Армении и Азербайджана… Делегации во главе с министрами иностранных дел продолжат процесс в предстоящие недели», — сказал Мишель журналистам.
Глава Евросовета также сообщил, что в ходе переговоров указал на необходимость обсуждения вопросов безопасности армянского населения Карабаха.
По его словам, также продолжит работу совместная рабочая группа по социально-экономическому развитию. «Что касается социально-экономического развития, то ЕС продолжит работу с обеими сторонами в рамках консалтинговой группы для продвижения экономического развития на благо обеих стран и их населения», — сказал Мишель.
Он добавил, что следующая встреча лидеров в таком формате пройдет летом. «Мы договорились продолжить работу и намерены провести встречу такого формата в июле-августе», — сказал глава Евросовета.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.