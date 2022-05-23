Штраф Польше от ЕC по решению суда из-за палаты судей достиг 160 млн евро

«Польша приговорена к выплате штрафа в размере миллион евро ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение по дисциплинарной палате для судей. Эта сумма уже выросла до 160 млн евро, больше 100 млн евро были удержаны», — сказал Рейндерс в эфире бельгийского телеканала RTL.
Конфликт между польскими властями и Еврокомиссией продолжается с 2017 г., когда «Право и справедливость» начала проводить судебные реформы. 27 октября прошлого года суд ЕС постановил, что Польша должна выплачивать в пользу Еврокомиссии ежедневный штраф в 1 млн евро из-за отказа приостановить действие национального законодательства в части юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда.
Европейская комиссия потребовала упразднить орган, усомнившись в том, что он полностью независим от прямого или косвенного влияния польских законодательных и исполнительных властей. В июле Европейский суд опубликовал промежуточное решение, потребовав от Польши прекратить работу палаты до объявления окончательного вердикта. Конституционный суд Польши отказался его выполнять, сославшись на верховенство национального законодательства над европейским, однако 19 октября Польша все же согласилась ликвидировать палату.
Дисциплинарная палата была создана в 2018 г. правящей консервативной польской партией «Право и справедливость» и состоит исключительно из судей, отобранных Национальным судебным советом, членов которого назначает местный парламент. Она уполномочена проводить разбирательства дисциплинарных взысканий против судей, прокуроров и других юристов. По итогам таких разбирательств палата может отрешать от должности даже членов Верховного суда.