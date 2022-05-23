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11:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай выразил протест после слов Байдена о готовности защищать Тайвань

Китайская сторона выразила «решительный протест» в связи с заявлением Джо Байдена о готовности США вмешаться «военным путем» при попытке вторжения КНР в Тайвань. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США к соблюдению «политики одного Китая».

Источник: AP 2022

«Политика одного Китая» — внешнеполитический принцип КНР и Китайской республики (Тайваня), в соответствии с которым третьи страны должны признавать существование только одного государства, претендующего на название «Китай». Устанавливая дипломатические отношения с одной из упомянутых выше республик, страна разрывает отношения с другой и денонсирует все акты о ее признании. США установили дипломатические отношения с КНР в 1979 году, отказавшись от признания Тайваня.

«Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — заявил Вэньбинь в ходе сегодняшнего брифинга МИДа (цитата по ТАСС).

Он добавил, что КНР призывает американскую сторону «соблюдать свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня» и «не посылать какие-либо неверные сигналы сепаратистским силам Китайской республики».

В ходе сегодняшней пресс-конференции в Токио президент США Джо Байден объявил о необходимости защиты Тайваня на фоне событий на Украине. Он подчеркнул готовность американской стороны к военному вмешательству в случае вторжения КНР в Тайвань.

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