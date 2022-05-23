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12:11 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД допустили возможность переговоров по обмену пленных с «Азовстали»

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко допустил возможность того, что с Украиной обсуждается обмен пленных с «Азовстали».

Источник: © РИА Новости

«Это не в моей компетенции, но, наверное, это обсуждается где-то», — сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас возможность обмена российских пленных на украинских с «Азовстали». «Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу», — сказал он в ответ на уточняющий вопрос, допускает ли он возможность обсуждения этой темы.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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