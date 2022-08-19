Жизненно важно: предложения Дмитрия Давыдова о трансплантации поступили в Минздрав

Ситуация с пересадкой органов в России обстоит не лучшим образом. Еще в 2019 году было проведено более 2400 таких операций, притом что запрос на них был выше в несколько раз. Год спустя в трансплантации нуждались более 9,5 тысячи человек, а оказывать им помощь стало труднее из-за пандемии.
Многие пациенты не дожидаются необходимых органов, так как просто не могут дожить до момента, когда подходящие доноры найдутся, подчеркивает Давыдов. Его озабоченность проблемой разделяет и гендиректор и главврач «КОРИС Ассистанс» Лев Авербах.
«Статистика подтверждает, что трансплантация в стране находится в сложной ситуации, количество пересаженных органов уменьшается. Текущее положение дел подтверждает, что изменения назрели и законодательная база нуждается в проработке», — заявил медик АБН.
Дмитрий Давыдов предлагает ряд изменений, которые должны лечь в основу законодательства. Первое, что нужно сделать, — расширить круг лиц, которые могут становиться донорами органов. Сейчас этим правом обладают только генетические родственники реципиента, хотя в других странах это давно уже не так — прозрачность процедуры подбора успешно отслеживает этический комитет.
Автор «20 идей» предлагает разрешить быть донорами супругам пациентов, состоящим в браке не менее года, гражданским супругам с общим ребенком, а также родителям приемных детей. Кроме того, в планах создание международной организации по обмену органами — это общемировая практика, существенно ускоряющая поиск доноров и помогающая спасти жизни людей. По мнению Давыдова, эта идея обязательно найдет поддержку на международной арене.
Лев Авербах также уверен, что инициатива международного сотрудничества в этом направлении достойна пристального внимания. Сейчас получить органы для трансплантации из Европы почти нереально, подмечает он.
Идеи Дмитрия Давыдова уже рассмотрели в Минздраве РФ и Совете Федерации. Но реакция оказалась достаточно формальной — в министерстве ответили, что инициатива рассмотрена и принята к сведению, в верхней палате парламента — что предложения направлены в экспертный совет.
«Вопрос о смягчении законодательных ограничений для тех, кто хочет добровольно стать донором ради спасения близкого человека, до сих пор не рассмотрен», — сетует Давыдов.
Идеи по расширению сотрудничества между центрами трансплантации внутри страны и за ее пределами выглядят целесообразными. Если власти уделят внимание предложениям Давыдова, это может помочь спасти множество жизней наших сограждан.