Россия получила от Италии предложения по урегулированию ситуации на Украине

«Между Россией и Италией он [план] не обсуждается. Мы его недавно получили. Рассматриваем. Когда мы закончим рассмотрение, мы его оценим», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал Европу убедить Киев в необходимости принять условия Москвы, добавив, что отправка вооружений на Украину превращает Италию в соучастницу конфликта.
19 мая МИД Италии передал план мирного урегулирования на Украине в ООН. На первом этапе предлагается добиться прекращения огня, что откроет возможности для дальнейших мирных переговоров. Следующие этапы включают в себя проведение международных переговоров о нейтральном статусе Украины, включение Киева в состав ЕС, решение территориальных вопросов и заключение нового договора о безопасности в Европе.