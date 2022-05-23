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14:14 (мск), источник: Ведомости

Россия отозвала заявку Москвы на проведение «ЭКСПО-2030»

Россия 23 мая добровольно отозвала кандидатуру Москвы на проведение международной выставки «ЭКСПО-2030» из-за нечестной конкуренции, говорится в заявлении МИДа.

Источник: Reuters

В министерстве отметили, что в условиях антироссийской кампании Запада Москва не может рассчитывать на честную конкуренцию и на беспристрастную оценку, «какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала».

«В этой связи Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения “ЭКСПО- 2030”. Соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая 2022 г.» — сообщили в МИДе.

В министерстве добавили, что в Дубае все увидели российский павильон на «ЭКСПО-2020» и кому-то показалось, что лучше «действовать недобросовестными методами, чем состязаться на равных». МИД выразил надежду, что в будущем глобальное выставочное движение вернется к своей прикладной и неполитической деятельности, а также будут созданы условия для участия России в равноправной борьбе за право принять у себя «ЭКСПО».

Россия принимает участие в «ЭКСПО» с момента его основания, но еще ни разу не проводила выставку у себя. По поручению президента России Владимира Путина Москва подала заявку на проведение выставки в апреле прошлого года. Кампания по продвижению кандидатуры Москвы должна была продлиться до 2023 года, а затем должно было состояться голосование генассамблеи Международного бюро выставок в Париже, после чего должен быть объявлен победитель.

Москва предложила сделать темой «ЭКСПО-2030» «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». За право провести международную выставку в 2030 г. также боролись Пусан (Южная Корея), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Рим (Италия) и Одесса (Украина).

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