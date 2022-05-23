Захарова: Зеленский легализует захват Украины Польшей

По ее словам, Зеленский обратился к парламенту с просьбой утвердить особые права для граждан Польши, «по сути, разрешая им все». «Согласно утечкам в СМИ, речь идет о том, чтобы приравнять права поляков к правам украинцев за исключением права голоса. Казус суверенитета, иначе не скажешь», — отметила Захарова.
Представитель российского МИДа подчеркивает, что таким образом не сепаратисты, а сам президент покушается на целостность государства, так как передает права на территории гражданам другой страны, и что Зеленского не интересует суверенитет Украины и он думает, кому его отдать. «Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам?» — написала Захарова.
Она добавила, что возникают вопросы, «за сколько, сколько раз и насколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме».
О том, что Зеленский может внести в Верховную раду документ об особом статусе граждан Польши на Украине, 22 мая сообщило Радио Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда 6 мая выражал надежду, что между его страной и Украиной не будет границ, а народы смогут «вместе жить на этой земле».