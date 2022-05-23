Фанат Индианы Джонса нашел клад из золотых и серебряных монет Среди находок оказались как римские, так и кельтские монеты
Фоторепортажи
16Праздничный салют в честь Дня Победы
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
16:51 (мск), источник: Ведомости

Захарова: Зеленский легализует захват Украины Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский, предоставляя особый статус гражданам Польши, легализует захват украинского государства польской стороной, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Reuters

По ее словам, Зеленский обратился к парламенту с просьбой утвердить особые права для граждан Польши, «по сути, разрешая им все». «Согласно утечкам в СМИ, речь идет о том, чтобы приравнять права поляков к правам украинцев за исключением права голоса. Казус суверенитета, иначе не скажешь», — отметила Захарова.

Представитель российского МИДа подчеркивает, что таким образом не сепаратисты, а сам президент покушается на целостность государства, так как передает права на территории гражданам другой страны, и что Зеленского не интересует суверенитет Украины и он думает, кому его отдать. «Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам?» — написала Захарова.

Она добавила, что возникают вопросы, «за сколько, сколько раз и насколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме».

Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, 8 лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны.

Мария Захарова
официальный представитель МИД России

О том, что Зеленский может внести в Верховную раду документ об особом статусе граждан Польши на Украине, 22 мая сообщило Радио Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда 6 мая выражал надежду, что между его страной и Украиной не будет границ, а народы смогут «вместе жить на этой земле».

Справка
Сдача «Азовстали». Чем завершились три месяца военной операции на УкраинеДля полного контроля над Донбассом необходимо захватить еще несколько крупных городов, что может занять месяцы, считает эксперт
 Москва ведет переговоры с ООН о вывозе зерна с Украины
Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили
Спецоперация на Украине
МО РФ: почти 19 тыс. человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь