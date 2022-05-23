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21:31 (мск), источник: ТАСС

Захарова назвала заявления Санду о Великой Отечественной войне тревожным сигналом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Занятая президентом Молдавии Майей Санду позиция в отношении Великой Отечественной войны является тревожным сигналом, свидетельствующим об отходе молдавского руководства от положительных тенденцией в отношениях с Россией. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: Reuters

Как отметила дипломат, Санду, комментируя в интервью молдавским СМИ поступившее в ее адрес послание президента России Владимира Путина по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявила: «Нам не нужны поздравления, нам нужен мир». «Неуместность подобных заявлений, граничащих с отсутствием элементарного такта, очевидна, — констатировала Захарова. — Упомянутое поздравление было адресовано, прежде всего, гражданам Республики Молдова, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, которые чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов».

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, торжественные мероприятия, которые прошли в Молдавии 9 мая, еще раз подтвердили, что народ страны помнит подвиги советских воинов и тружеников тыла, победивших фашизм.

«По всей Молдавии состоялись многотысячные акции с возложением цветов к мемориалам воинам-освободителям. В Кишиневе шествие “Бессмертного полка” собрало около 30 тыс. человек, — отметила она. — Массовые празднества прошли в Бельцах, Вулканештах, Оргееве, Комрате, Кагуле, Чадыр-Лунге. Многие их участники игнорировали введенный властями запрет на ношение георгиевской ленты — символа Победы, общей для всех народов бывшего СССР».

«Занятая президентом Молдавии позиция — весьма тревожный сигнал, свидетельствующий о продолжающемся отходе молдавского руководства от накопленного позитива в российско-молдавских отношениях», — резюмировала Захарова.

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