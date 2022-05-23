Захарова назвала заявления Санду о Великой Отечественной войне тревожным сигналом

Как отметила дипломат, Санду, комментируя в интервью молдавским СМИ поступившее в ее адрес послание президента России Владимира Путина по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявила: «Нам не нужны поздравления, нам нужен мир». «Неуместность подобных заявлений, граничащих с отсутствием элементарного такта, очевидна, — констатировала Захарова. — Упомянутое поздравление было адресовано, прежде всего, гражданам Республики Молдова, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, которые чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов».
«По всей Молдавии состоялись многотысячные акции с возложением цветов к мемориалам воинам-освободителям. В Кишиневе шествие “Бессмертного полка” собрало около 30 тыс. человек, — отметила она. — Массовые празднества прошли в Бельцах, Вулканештах, Оргееве, Комрате, Кагуле, Чадыр-Лунге. Многие их участники игнорировали введенный властями запрет на ношение георгиевской ленты — символа Победы, общей для всех народов бывшего СССР».
«Занятая президентом Молдавии позиция — весьма тревожный сигнал, свидетельствующий о продолжающемся отходе молдавского руководства от накопленного позитива в российско-молдавских отношениях», — резюмировала Захарова.