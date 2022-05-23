Зеленский заявил о готовности к обмену пленными с Россией «хоть завтра»

«[Нужно] активизировать обмен наших людей на российских военных. Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный», — сказал Зеленский в понедельник, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.
«Обмен людей — это на сегодня гуманитарный момент и очень политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. У нас сегодня несколько тысяч человек, вы знаете, что они находятся в плену, — заявил он. — Мы должны их обменять. И тут нужно, чтобы все государства мы подключили, и ООН, и Швейцарию, и опыт израильтян, и много стран, но это сложно».
Зеленский утверждал, что привлеченные к процессу страны должны «давить через любые рычаги» на Россию, в частности за счет закрытия бизнеса в РФ и введения нефтяного эмбарго.