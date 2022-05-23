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23 мая, источник: ТАСС

Зеленский заявил о готовности к обмену пленными с Россией «хоть завтра»

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к обмену пленными с Россией «хоть завтра», поскольку этот процесс нужно активизировать.

Источник: Reuters

«[Нужно] активизировать обмен наших людей на российских военных. Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный», — сказал Зеленский в понедельник, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

По мнению украинского лидера, к процессу обмена нужно привлечь как можно больше государств.

«Обмен людей — это на сегодня гуманитарный момент и очень политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. У нас сегодня несколько тысяч человек, вы знаете, что они находятся в плену, — заявил он. — Мы должны их обменять. И тут нужно, чтобы все государства мы подключили, и ООН, и Швейцарию, и опыт израильтян, и много стран, но это сложно».

Зеленский утверждал, что привлеченные к процессу страны должны «давить через любые рычаги» на Россию, в частности за счет закрытия бизнеса в РФ и введения нефтяного эмбарго.

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