Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

«В рамках своих полномочий как президента я включаю Колумбию в число основных союзников США вне НАТО», — утверждается в меморандуме Байдена.
Он отметил, что Колумбия может внести свой вклад в решение этой проблемы, она готова увеличить добычу нефти, газа и угля.
До этого Колумбия уже заявляла о готовности увеличить поставки нефти в США. При этом официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не ведут с Венесуэлой «активного обсуждения» закупок ее нефти.
По словам президента Колумбии, страна может обеспечить порядка 3% нефти, которую импортируют Штаты.
По информации Дуке, Колумбия производит более 890 тыс. баррелей нефти в день, и в «самое ближайшее время» должны достичь отметки в 1 млн.