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02:15 (мск), источник: Газета.Ру

Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

Президент США Джо Байден официально предоставил Колумбии статус основного союзника Соединенных Штатов вне Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

«В рамках своих полномочий как президента я включаю Колумбию в число основных союзников США вне НАТО», — утверждается в меморандуме Байдена.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке заявил, что страна готова поставлять энергоносители странам Запада, чтобы частично заменить их импорт из Российской Федерации.

Он отметил, что Колумбия может внести свой вклад в решение этой проблемы, она готова увеличить добычу нефти, газа и угля.

До этого Колумбия уже заявляла о готовности увеличить поставки нефти в США. При этом официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не ведут с Венесуэлой «активного обсуждения» закупок ее нефти.

По словам президента Колумбии, страна может обеспечить порядка 3% нефти, которую импортируют Штаты.

По информации Дуке, Колумбия производит более 890 тыс. баррелей нефти в день, и в «самое ближайшее время» должны достичь отметки в 1 млн.

Самер Мустафа

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