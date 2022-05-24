Глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть

Евросоюз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей, заявила в интервью MSNBC глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В вопросе санкций нужно стратегически мыслить и найти правильный баланс, чтобы не навредить слишком сильно европейской экономике, «потому что это наш самый мощный инструмент в противостоянии российской агрессии, путинской агрессии», считает глава ЕК.
«Это наполнит его военную казну», — указала она.
Глава ЕК заверила, что Европа со временем полностью откажется от российских энергоносителей, но не уточнила, когда это произойдет. «Если президент Путин чего и добился, так это потери своего лучшего клиента. <…> Он подтолкнул нас, и это хорошо, в направлении возобновляемой чистой энергетики», — добавила фон дер Ляйен.
18 мая Еврокомиссия представила план REPowerEU для скорейшего отказа от российских энергоресурсов, в том числе от газа. Глава ЕК заявила, что он будет основан на трех принципах: экономия энергии, ускорение перехода на возобновляемые источники и диверсификация поставок. План рассчитан до 2027 года, и на его реализацию, по оценке Брюсселя, понадобится €210 млрд.
С начала военной операции на Украине Евросоюз ввел в отношении России пять пакетов санкций. В рамках ограничений он намерен ввести начиная с августа запрет на закупку и импорт угля и других твердых ископаемых видов топлива, которые происходят или экспортируются из России. Шестой пакет санкций включает постепенное эмбарго на российскую нефть. 16 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС не смог его согласовать. Ранее Боррель предупреждал, что помешать этому могут разногласия некоторых стран по нефтяному эмбарго.