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09:22 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины

КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Бывшего президента Молдавии Игоря Додона подозревают по нескольким уголовным статьям, в том числе о предательстве родины, сообщила РИА Новости глава пресс-службы генпрокуратуры республики Марианна Керпек.

Источник: © РИА Новости

Утром 24 мая стало известно, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у политика.

«Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 (пассивная коррупция), статьей 181 пункт 2 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), статьей 337 (предательство родины) и статьей 330 пункт 2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Молдавии», — сообщила собеседница агентства.

Игорь Додон занимал пост президента Молдавии с декабря 2016 по декабрь 2020 года.

В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019 года. На этих кадрах показано, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.

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В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.

Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и в выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.

В России молдавского олигарха в ноябре 2017 года заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020 года Плахотнюку и другому молдавскому политику Ренато Усатому заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.

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