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11:52 (мск), источник: Ведомости

Володин: Украине достанется 15% от пакета помощи США в $40 млрд

Непосредственно Украина получит из пакета помощи США стоимостью около $40 млрд только 15%, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

«Как оказалось, 35% от этой суммы пойдет на финансирование вооруженных сил самих Соединенных Штатов. 45,2% планируется потратить также не на Украину, а на “другие страны”. Еще 4,8% предусмотрены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и др. Из $40 млрд непосредственно Украине остается только 15% от выделяемой суммы», — заявил Володин.

Однако выплачивать долг в $40 млрд придется украинцам, отметил он. По словам спикера Думы, в США уже говорят, что Киев в будущем не сможет самостоятельно обслуживать госдолг, поэтому из страны забирают последние ресурсы, например зерно.

По мнению Володина, США и ЕС не собираются реально помогать Киеву: он нужен им «для борьбы до последнего украинца против нашей страны».

21 мая президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине пакета помощи стоимостью $40 млрд. Изначально он просил конгресс выделить $33 млрд, однако парламент увеличил сумму почти на $7 млрд.

Сенатор Рэнд Пол ранее пояснил, что Вашингтону придется занимать деньги у Китая, чтобы предоставить военную помощь Украине.

Сенатор считает неоправданным брать займы на военные поставки. В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.

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